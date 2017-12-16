В Нижегородской области открыли крупнейший жилой комплекс

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек – РИА Новости. Крупнейший жилой комплекс "КМ Анкудиновский Парк", в котором планируется построить четыре детсада, школу и физкультурно-оздоровительный комплекс, открыли в субботу в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в открытии этого ЖК, а также заложил капсулу в фундамент первого детского сада.

"Это здорово, что уже сегодня более 2 200 семей могут заехать в свои дома и отмечать новоселье. Для новоселов квартира – это огромная радость. Однако не стоит забывать, что у кого-то уже есть, а у кого-то появятся дети. Ради них хочется, чтобы окружающее пространство было безопасным и комфортным для жизни, а детям – было куда ходить: в детский сад, в школу и в другие учреждения. Поэтому сегодня мы заложили капсулу в фундамент первого детского сада жилого комплекса", — сказал Никитин, слова которого приводятся в сообщении.

Глава региона отметил, что "КМ Анкудиновский парк" является крупнейшим по площади многофункциональным жилищным комплексом в Нижегородской области с более 650 тысячами квадратных метров жилья.

ЖК находится на границе Советского района Нижнего Новгорода и Кстовского района. По информации регионального министерства строительства, для создания комфортных условий проживания в жилом комплексе застройщик построил новые сети водопровода, канализаций, газопровода, электрические сети, собственную котельную мощностью 120 МВт, а также внутриквартальную дорогу протяженностью около 2 км, примыкающую к дороге деревни Анкудиновка.

По данным Нижегородстата, ввод жилья в Нижегородской области за январь-октябрь 2017 года вырос на 13,4%. С начала года предприятиями и организациями всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями и населением было построено 4 503 жилых дома на 13 704 квартиры. Общая площадь введенного жилья составила 981,7 тысячи квадратных метров.

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