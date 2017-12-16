В Рязани прошел всероссийский турнир по боксу "Кубок командующего ВДВ"

РЯЗАНЬ, 16 дек — РИА Новости. Рязанская область приняла всероссийский турнир по боксу "Кубок командующего ВДВ", в котором участвовали более 80 сильнейших спортсменов из 12 отдельных частей и соединений воздушно-десантных войск, сообщает в субботу правительство региона.

Четвертый всероссийский турнир по боксу класса "А" "Кубок командующего ВДВ" проходил в Рязани с 13 по 16 декабря. В субботу в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова прошли решающие поединки. Победителей и призеров турнира поздравили губернатор Рязанской области Николай Любимов и командующий ВДВ России Андрей Сердюков, чемпион мира по боксу среди профессионалов в тяжелом весе Денис Лебедев, олимпийский чемпион, тренер сборной России Вячеслав Яновский.

Губернатор Николай Любимов, поздравив финалистов с успешным выступлением на турнире, отметил, что для Рязани большая честь принимать соревнования такого высокого уровня.

"Рязань – столица ВДВ, и для нас это большая ответственность", – сказал глава региона, добавив, что в Рязанской области уделяется большое внимание развитию единоборств.

"В ближайшее время здесь откроется академия единоборств, в которой спортсмены будут проходить подготовку по дзюдо, тхэквондо, самбо, боксу, спортивной борьбе. Эта академия будет обладать самой современной спортивной базой. Я уверен, что там вырастет немало чемпионов и ярких спортсменов", – сказал Любимов.

В соревнованиях приняли участие более 80 сильнейших спортсменов из 12 отдельных частей и соединений ВДВ. По итогам соревнований представители Рязанского десантного училища заняли ряд призовых мест, в частности, золотые медали завоевали Никита Пискунов, Сергей Маргарян, Исса Евлоев, Иван Сайгайдак, Хожиакбар Мамаков. В командном зачете победу одержала команда РВВДКУ им. В.Ф. Маргелова. Она также удостоена специального приза губернатора Рязанской области.

"Стать чемпионом воздушно-десантных войск – это большая гордость и высокая заслуга. С каждым годом повышается уровень наших спортсменов. В этом турнире приняли участие 35 мастеров спорта, 4 мастера спорта международного класса", — сказал командующий воздушно-десантными войсками России Андрей Сердюков.

Также он выразил благодарность региону за хорошую организацию турнира.

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