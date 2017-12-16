Улюкаев рассказал о первой ночи в СИЗО

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, которого накануне суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима, рассказал о том, как прошла его первая ночь в СИЗО. Интервью с ним публикует "Московский комсомолец".

Пока приговор не вступил в законную силу, Улюкаев отбывает заключение в Федеральном изоляторе №1, который также называют "Кремлевский централ". Помимо бывшего чиновника, в нем содержатся 103 человека.

Отмечается, что многие заключенные выразили желание стать соседями Улюкаева и помочь ему адаптироваться, однако бывший министр попросил об одиночной камере. "Если это возможно, я бы хотел остаться хоть на какое то время один. Мне будет психологически трудно, если в камере появятся новые люди", — отметил он.

Такую возможность ему предоставили на 10 дней, пока длится карантин. По истечении этого срока одиночное содержание возможно только по медицинским или психологическим показаниям.

Улюкаев добавил, что, хотя у него не было иллюзий по поводу приговора, он не ожидал, что будет арестован в зале суда, так как по закону приговор не вступает в законную силу до апелляции. "Я мог бы остаться на домашнем аресте, ведь за все время я ни разу не нарушил условия", — пояснил он.

Бывший министр рассказал, что условия заключения кажутся ему терпимыми, но выразил недоумение по поводу некоторых правил – например, запрета на ношение часов. "Ведь жизнь тут идет по распорядку, а как его можно соблюдать, если нет времени? " – удивился он. Также журналисты расспросили его о питании, сне и состоянии здоровья, жалоб со стороны Улюкаева не последовало.

"Все в порядке. Быть в одиночестве сейчас для меня большая ценность, чем все остальное", — заверил он.

Замоскворецкий суд Москвы в пятницу вынес решение по самому громкому делу о коррупции за последние годы: экс-министра приговорили к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Дополнительно 61-летнему Улюкаеву – самому высокопоставленному осужденному взяточнику в современной истории России – был назначен штраф в 130 миллионов рублей и восьмилетний запрет работать на госслужбе после освобождения.