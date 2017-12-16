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Общество

Улюкаев рассказал о первой ночи в СИЗО

17:5316.12.2017
(обновлено: 18:13 16.12.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкАлексей Улюкаев во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы. Архивное фотоАлексей Улюкаев во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, которого накануне суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима, рассказал о том, как прошла его первая ночь в СИЗО. Интервью с ним публикует "Московский комсомолец".

Алексей Улюкаев после оглашения приговора в Замоскворецком суде. 15 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"Я продолжу бороться": как оглашали приговор Улюкаеву
Пока приговор не вступил в законную силу, Улюкаев отбывает заключение в Федеральном изоляторе №1, который также называют "Кремлевский централ". Помимо бывшего чиновника, в нем содержатся 103 человека.

Отмечается, что многие заключенные выразили желание стать соседями Улюкаева и помочь ему адаптироваться, однако бывший министр попросил об одиночной камере. "Если это возможно, я бы хотел остаться хоть на какое то время один. Мне будет психологически трудно, если в камере появятся новые люди", — отметил он.

Такую возможность ему предоставили на 10 дней, пока длится карантин. По истечении этого срока одиночное содержание возможно только по медицинским или психологическим показаниям. 

Улюкаев добавил, что, хотя у него не было иллюзий по поводу приговора, он не ожидал, что будет арестован в зале суда, так как по закону приговор не вступает в законную силу до апелляции. "Я мог бы остаться на домашнем аресте, ведь за все время я ни разу не нарушил условия", — пояснил он.

Алексей Улюкаев перед выступлением с последним словом на заседании в Замоскворецком суде. 7 декабря 2017
© Фото : АГН "Москва"/Александр Авилов
"Простите меня, люди": Улюкаев выступил с последним словом
Бывший министр рассказал, что условия заключения кажутся ему терпимыми, но выразил недоумение по поводу некоторых правил – например, запрета на ношение часов. "Ведь жизнь тут идет по распорядку, а как его можно соблюдать, если нет времени? " – удивился он. Также журналисты расспросили его о питании, сне и состоянии здоровья, жалоб со стороны Улюкаева не последовало.

"Все в порядке. Быть в одиночестве сейчас для меня большая ценность, чем все остальное", — заверил он.

Замоскворецкий суд Москвы в пятницу вынес решение по самому громкому делу о коррупции за последние годы: экс-министра приговорили к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Дополнительно 61-летнему Улюкаеву – самому высокопоставленному осужденному взяточнику в современной истории России – был назначен штраф в 130 миллионов рублей и восьмилетний запрет работать на госслужбе после освобождения.

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© Ruptly
Оглашение приговора бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву
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Общество
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Mikhail Lavrentyev
Ах он страдалец! Сегодня по сети пошла информация, что "фильм "Страна ОЗ" снят на деньги Улюкаева". То есть воровал или брал взятки он задолго до этого эпизода. Пусть сидит.
17:59
16.12.2017
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