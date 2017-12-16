Собчак пообещала помочь жительнице Екатеринбурга, у которой забрали детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Известная телеведущая Ксения Собчак, которая заявила, что планирует участвовать в выборах президента РФ, в субботу в Екатеринбурге встретилась с местной жительницей Юлией Савиновских, у которой органы опеки забрали приемных детей, передает корреспондент РИА Новости.

"Договорились, что Ксения Анатольевна будет нам помогать. Нам нужна сейчас в первую очередь огласка", — сказала журналистам в субботу Савиновских.

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга ранее отказался вернуть Савиновских двух приемных детей, а также признавать незаконным приказ управления по социальной политике Орджоникидзевского района о лишении женщины статуса опекуна. Судья Свердловского областного суда позже вернул административное дело Савиновских в суд первой инстанции,

Ранее женщина, у которой есть трое своих детей, на странице в Facebook написала, что мальчиков у нее изъяли из-за того, что она сделала операцию по удалению молочных желез, так как седьмой размер груди доставлял ей неудобства. Савиновских обжаловала решение суда, санкционировавшего изъятие у нее детей. Рассмотрение жалоб состоялось в Свердловском областном суде 6 декабря.

Власти заявляли, что детей забрали из-за болезни женщины, при которой не разрешается усыновлять детей, однако адвокат Савиновских опроверг наличие такого заболевания. Также сообщалось, что органам опеки якобы не понравилось, что Савиновских под мужским псевдонимом писала в интернете рассказы о жизни трансгендера. Сама Савиновских сообщала, что не собирается менять пол, как могли подумать органы опеки. Муж женщины заявлял, что у приемных детей в их семье было все необходимое.