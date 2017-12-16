МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с RT положительно оценил внесение в ПДД нового пункта, обязывающего водителей надевать светоотражающую одежду во время остановки за городом.

Канаев отметил, что в ближайшее время новое правило при отсутствии каких-то штрафов едва ли будет повсеместно применяться. Однако, по его мнению, это решение задало абсолютно правильное направление.

"Вряд ли кто-то будет надевать жилет, чтобы выйти из машины и протереть фары", — отметил Канаев.

Он напомнил, что введение административного наказания за не пристегнутый ремень безопасности в свое время было лишь толчком.

"Впоследствии это становилось больше модой… Одно наказание не действует. Здесь нужна пропаганда", — отметил глава ФАР.

Документ о внесении изменений в правила дорожного движения был опубликован на сайте правительства 16 декабря. Согласно нему, водители при ДТП или вынужденной остановке в темное время суток вне населенных пунктов обязаны надевать светоотражающую одежду.

В постановлении не указывается, какой штраф грозит за нарушение этой нормы. Оно вступает в силу через 90 дней после публикации.

Летом 2015 года аналогичное изменение ПДД коснулось пешеходов: их обязали надевать значки или браслеты со световозвращающими элементами в темное время суток на обочинах загородных дорог.

Глава МВД Владимир Колокольцев ранее отмечал, что использование светоотражающей одежды и аксессуаров снижает аварийность в шесть с половиной раз. Это объясняется тем, что без этих элементов водитель видит пешехода за 30-40 метров, чего зачастую не хватает, чтобы избежать наезда. Но если человек носит светоотражатели, то его видно уже за 100-150 метров при ближнем свете и за 400 метров – при дальнем.