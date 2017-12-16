В Мосводоканале сообщили об улучшении экологической обстановки в Люберцах

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Экологическая ситуация в Люберецком районе Подмосковья и районе Некрасовка улучшилась после удаления неприятных запахов на очистных сооружениях, сообщили в "Мосводоканале".

Жители Москвы, Химок, Лобни, Мытищ и Балашихи на минувшей неделе жаловались на неприятный запах. Роспотребнадзор провел исследование и заявил, что "причиной неприятных запахов могли явиться меркаптаны и их производные". Как уточнялось, основными источниками меркаптанов могут быть объекты нефтеперерабатывающей и газовой промышленности и энергетики. По данным МЧС, проверяются все потенциально опасные объекты, которые могут загрязнять воздух, в том числе мусоросжигательные заводы, очистные сооружения, полигоны и свалки мусора.

"Мосводоканал" сообщил об усилении контроля за состоянием воздуха в районе очистных сооружений, в том числе Люберецких и Курьяновских.

"Реализованный комплекс мероприятий по удалению неприятных запахов от работы Люберецких очистных сооружений, а также по контролю за состоянием воздушной среды над ними позволил улучшить экологическую обстановку в Люберецком районе и Некрасовке", — рассказали в пресс-службе "Мосводоканала".

Там отметили, что в целом с 2014 года число жалоб от жителей сократилось в 4,2 раза.