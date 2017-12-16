Никита Панфилов поддержал полуфиналиста проекта "Ты супер! Танцы"

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В субботу 16 декабря состоятся последние полуфиналы проекта НТВ "Ты супер! Танцы".

Поддерживать конкурсантов перед ответственным концертом всегда приезжают известные артисты. Так, к полуфиналисту Сергею Козибееву на съёмки приехал актёр Никита Панфилов.

Серёжа живёт в детском доме. Сейчас учится в колледже на повара-кондитера. Танцы — главное его увлечение. Особенно ему нравятся вог, крамп и хип-хоп. Юноша мечтает стать известным хореографом.

"Я второй раз приезжаю на проект и получаю незабываемые эмоции. Номер Сергея меня, конечно, поразил, потому что он как-то выделяется из всех, которые были до этого. Видно уже, что техника отработана мастерски. Не устаю удивляться, как и на каком уровне дети выступают на этом проекте", — рассказал он.

Окончательный состав финалистов сформируется в конце выпуска, который канал НТВ покажет в субботу в 21:00

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", который проводит телекомпания НТВ и международное информационное агентство и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.