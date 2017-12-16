В Московском зоопарке начинается акция по сбору подарков для пожилых

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Благотворительная акция по сбору новогодних подарков для пожилых людей в интернатах и домах престарелых стартует в Московском зоопарке в субботу, сообщила пресс-служба зоосада.

"Шестнадцатого декабря в рамках акции "Подари тепло" уже в третий раз откроется "Теплый домик". У главного входа в Московский зоопарк начнется прием подарков для одиноких пожилых людей. Можно будет принести любые "теплые" посылки – новогодние украшения, предметы домашней одежды, новое постельное белье, календари, кроссворды, картины, радиоприемники, а также сладости, в том числе и диабетические. Но, главное, пожилые люди очень ждут поздравительные открытки, с теплыми словами и пожеланиями счастливого Нового года", — говорится в сообщении.

У посетителей, пришедших в Московский зоопарк с детьми, будет уникальная возможность познакомить их с опытом благотворительности, рассказать о том, как важно уметь дарить тепло и быть неравнодушным даже к совсем незнакомым людям, прежде всего к одиноким старикам, которые больше, чем кто-либо, нуждаются в искреннем внимании и заботе.

"Теплый домик" – акция по сбору новогодних подарков для подопечных благотворительного фонда "Старость в радость" – будет проходить 16 и 17 декабря возле главного входа в Московский зоопарк.