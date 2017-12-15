РЯЗАНЬ, 15 дек — РИА Новости. Инновационный проект по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма "Лаборатория безопасности" представлен в Рязанской области, сообщает в пятницу правительство региона.
Презентация "Лаборатории безопасности" в Рязани состоялась 15 декабря на базе областной универсальной научной библиотеки имени Горького. В мероприятии приняли участие губернатор региона Николай Любимов, советник президента Российского союза автостраховщиков Александр Якимов, президент экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре.
"В рамках проекта в Рязанскую область передается специальное оборудование для проведения практических занятий на улице и в помещении, раздаточные материалы для проведения теоретических занятий на базе класса, брендированное транспортное средство для проведения выездных занятий в образовательных учреждениях региона", — говорится в сообщении. Как отмечают областные власти, оборудование предназначено для моделирования дорожных ситуаций и обучения моделям поведения на дороге в условиях, максимально приближенных к реальным. Передано оно будет в Ресурсный центр дополнительного образования.
На презентации проекта Александр Якимов передал ключи от "Лаборатории безопасности" директору Ресурсного центра дополнительного образования Валентине Егоровой. Участники мероприятия ознакомились с устройством и наполнением учебного автомобиля, посетили интерактивный урок безопасности в классе, оснащенном специальным оборудованием для проведения технических занятий.
По словам Якимова, решение о создании "Лаборатории безопасности" было принято для того, чтобы привлечь внимание к обеспечению безопасности дорожного движения, принять дополнительные меры для снижения уровня аварийности на дорогах и тяжести последствий ДТП. Согласно поручению президента РФ, решать эту задачу нужно путем воспитания и обучения участников дорожного движения с помощью специальной программы, на реализацию которой Российский союз автостраховщиков выделил 1 миллиард рублей.
"В 30 регионах страны будут созданы такие учебные центры по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Сейчас мы завершаем второй этап реализации проекта. "Лаборатория безопасности" позволит в регионах активизировать работу по профилактике дорожно-транспортного травматизма у детей. Кроме того, мы и в дальнейшем будем проводить компании социально-пропагандистской направленности, призывать водителей, пешеходов, пассажиров, соблюдать правила дорожного движения", — добавил Якимов.
"Та задача, которую поставил президент РФ по демографии, неотрывно связана с темой безопасности дорожного движения, и мы ее совместно будем реализовывать", — сказала Наталья Агре. Она отметила, что подводить итоги работы лаборатории еще рано, поскольку проект был запущен в марте 2017 года. Тем не менее, первые результаты уже свидетельствуют о снижении дорожно-транспортного травматизма у детей. "С участием детей совершается все меньше ДТП, и эти учебные программы действительно вносят свой вклад. А внимание руководства региона актуализирует нашу работу и мотивирует всех граждан к участию в проекте и правильному поведению на дорогах", — отметила президент экспертного центра "Движение без опасности".