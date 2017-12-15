Пользователей соцсетей озадачил челябинский "медведопес"

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Пользователи социальной сети "Вконтакте" обратили внимание на фотографию собаки, похожей на медведя. Снимки пса опубликованы в группе "Приют для животных Наш Дом".

Комментаторы удивляются необычному внешнему виду животного. "Вот это Копатыч! Обалденный медведопес", — пишет пользователь с ником Артур Пирожков. "Это что, помесь медведя и собаки?" — спрашивает Юлия Харахинова. Подписчики группы активно спорят о том, к какой породе принадлежит "чудо природы".

Администраторы паблика рассказали, что собаку привезли в приют с пункта отлова бродячих животных. По их словам, пес, которого назвали Потапыч, плохо социализирован, ему необходима адаптация. Как пояснили волонтеры, в связи с этим в ближайшие месяцы не получится найти для него хозяина.