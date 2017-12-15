Власти Удмуртии предложили помощь жильцам обрушившегося в Ижевске дома

УФА, 15 дек — РИА Новости. Власти Удмуртии предложили жильцам квартир обрушившегося подъезда дома в Ижевске рассмотреть разные способы решения жилищного вопроса, в том числе предоставление субсидий на приобретение жилья и сертификатов, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Удмуртии.

Обрушение части жилого дома в столице Удмуртии с первого по девятый этаж произошло 9 ноября, были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. По просьбе главы региона, специалисты Минстроя РФ проводят дополнительное обследование дома. Власти сообщали, что жители первых трех подъездов вернутся в свои квартиры до 27 декабря, вопрос по возвращению жильцов остальных подъездов решится после укрепления каркаса дома.

В пятницу жители дома написали президенту РФ Владимиру Путину открытое письмо, в котором жаловались, что комиссия не учла их заявления о трещинах между бетонными плитами, повреждении швов и оконных конструкций, выпадении закрепленных на стенах конструкций в квартирах не только ближайших к взрыву подъездов, но и удаленных. Жильцы сообщают, что после происшествия их квартиры подешевели в пять раз, и просят президента посодействовать в решении их жилищного вопроса.

По данным пресс-службы правительства Удмуртии, глава региона встречался с жильцами 2 декабря и разъяснил им подробно, какую помощь намерены оказать местные власти.

"В отношении жителей квартир, располагавшихся в обрушившейся секции, было разъяснено, что правительство региона обратилось в правительство РФ об оказании финансовой помощи региону за счёт средств Резервного фонда. При положительном решении пострадавшим гражданам будет предоставлена субсидия на приобретение жилья. В ином случае будет рассмотрена возможность предоставления жилищных сертификатов. Как правило, срок рассмотрения таких обращений – в течение 30 дней", — сообщает пресс-служба.

Кроме того, на встрече были озвучены положения технического заключения, в соответствии с которыми весь дом, включая 1-3 подъезды, признан ограничено работоспособным.

"Тогда же руководитель республики сообщил, что дальнейшая эксплуатация дома возможна только после проведения восстановительных работ. В настоящее время все работы проводятся с привлечением как местных, так и федеральных специалистов. Весь процесс контролируется республиканским правительством, экспертами Удмуртгражданпроекта и федерального минстроя. Результатом выполнения соответствующих работ будет техническое заключение о работоспособном состоянии 1-3 подъездов, только на основании которого может быть принято решение о заселении жителей", — пояснили в пресс-службе.