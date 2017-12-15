В Ингушетии с начала года выявили более 2,6 тысяч "безработных"

МАГАС, 15 дек — РИА Новости. Адам Буражев. Налоговые органы Ингушетии с начала 2017 года выявили 2603 человека, которые были задействованы в "теневой" занятости, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

"С этими лицами легализованы трудовые отношения, в том числе 632 человека зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей и работодателями заключены трудовые отношения. Эта работа будет продолжена и вопросу постановки на учет предпринимателей в налоговых органах республики и легализации трудовых отношений на территориях муниципальных районов и городских округов региона будет уделяться пристальное внимание", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что премьер-министр Руслан Гагиев поручил ответственным службам принять все необходимые меры, направленные на увеличение поступления налогов в бюджет республики."Как известно, налоги формируют доходную часть республиканского и местного бюджетов. Поэтому еще раз обращаю ваше внимание на значимость проводимой в данном направлении работы", — подчеркнул Гагиев.

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