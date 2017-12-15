В Ингушетии разработают стратегию подготовки спортсменов

МАГАС, 15 дек — РИА Новости. Адам Буражев. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил региональному правительству разработать специальную стратегию по подготовке спортсменов для участия в чемпионатах и развития в регионе профессионального спорта, сообщил РИА Новости в пятницу представитель пресс-службы руководителя субъекта.

"Глава акцентировал внимание на том, что нужно отбирать талантливых ребят со всей республики и тренировать их в клубе, который в скором времени заработает под руководством Олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева. Спортсмены целенаправленно будут воспитываться для участия в престижных соревнованиях, в том числе в весовых категориях,в которых Ингушетия в данный момент не представлена", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, Евкуров отметил благоприятные в республике природные условия, а также наличие соответствующей материально-технической базы, что позволяет приглашать спортсменов из других регионов и стран в Ингушетию на сборы. В связи с этим он поручил продумать кампанию по продвижению региона как хорошей базы по подготовке бойцов.

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