В Ингушетии разработают стратегию подготовки спортсменов

МАГАС, 15 дек — РИА Новости. Адам Буражев. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил региональному правительству разработать специальную стратегию по подготовке спортсменов для участия в чемпионатах и развития в регионе профессионального спорта, сообщил РИА Новости в пятницу представитель пресс-службы руководителя субъекта.
По его словам, Евкуров отметил благоприятные в республике природные условия, а также наличие соответствующей материально-технической базы, что позволяет приглашать спортсменов из других регионов и стран в Ингушетию на сборы. В связи с этим он поручил продумать кампанию по продвижению региона как хорошей базы по подготовке бойцов.
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