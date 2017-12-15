Элтон Джон обсудил со Скворцовой сотрудничество в борьбе со СПИДом

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Легендарный британский певец Элтон Джон во время визита в Москву встретился с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой и обсудил с ней борьбу со СПИДом.
"Очень вдохновлен шансом обсудить с доктором Скворцовой более тесное сотрудничество между Фондом Элтона Джона по борьбе со СПИДом и министерством здравоохранения для борьбы со СПИДом в России. Важная и крайне необходимая работа", — рассказал исполнитель в подписи к своей фотографии с министром в Instagram.
Накануне британский певец дал единственный юбилейный концерт в Москве на сцене "Крокус Сити Холла". Джону 25 марта исполнилось 70 лет.