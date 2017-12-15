Элтон Джон обсудил со Скворцовой сотрудничество в борьбе со СПИДом

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Легендарный британский певец Элтон Джон во время визита в Москву встретился с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой и обсудил с ней борьбу со СПИДом.

"Очень вдохновлен шансом обсудить с доктором Скворцовой более тесное сотрудничество между Фондом Элтона Джона по борьбе со СПИДом и министерством здравоохранения для борьбы со СПИДом в России. Важная и крайне необходимая работа", — рассказал исполнитель в подписи к своей фотографии с министром в Instagram.

Накануне британский певец дал единственный юбилейный концерт в Москве на сцене "Крокус Сити Холла". Джону 25 марта исполнилось 70 лет.

Публикация от Elton John (@eltonjohn) Дек 15 2017 в 4:25 PST

Кавалер ордена Британской империи, сэр Элтон Джон на протяжении своей 50-летней карьеры продал более 250 миллионов пластинок, 52 его сингла входили в британский топ-40. Певец занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone. Джон — один из самых коммерчески успешных исполнителей, 23 его сингла входили в американский топ-40, 16 — попадали в первую десятку и шесть поднимались на первое место. Сингл Candle in the Wind (1997 год) разошелся 37-миллионным тиражом.