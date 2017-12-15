КАЗАНЬ, 15 дек — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил создать рабочую группу по изучению опыта китайских компаний в области утилизации и переработки твердых бытовых отходов, сообщила пресс-служба главы республики.

Минниханов в пятницу встретился с представителями руководства Китайской корпорации инжиниринга (САМСЕ) и Китайской корпорации по защите окружающей среды (CNEPG). Китайская делегация находится в Казани с рабочим визитом, в ходе которого уже прошли встречи и переговоры по ряду направлений.

"По итогам встречи Рустам Минниханов поручил создать рабочую группу для изучения опыта китайских коллег в части утилизации и переработки ТБО, детальной проработки вопросов. В состав рабочей группы войдут представители министерства экологии и природных ресурсов Татарстана, министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана, мэрии Казани и других", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, представители китайских компаний сообщили, что готовы оказать содействие в разработке вопросов переработки и утилизации твердых бытовых отходов, в налаживании сотрудничества и обмена опытом в этой сфере. Говоря об утилизации ТБО, они отметили: исследования свидетельствуют о том, что структура мусора в Китае и в России схожа по многим характеристикам, в том числе и по тому, что уделяется мало внимания его сортировке. Это дает возможность использовать опыт Китая в части утилизации и переработки ТБО.

"Мы знаем, что проект мусороперерабатывающего завода в Татарстане станет первым в России и будет иметь важное значение, и рады поделиться накопленным опытом", — сказали представители компании CNEPG.

CNEPG является дочерней компанией Китайской корпорации по энергосбережению и защите экологии. Начиная с 2000 года, компания занимается разработкой и внедрением новых технологий в сфере пользования водными ресурсами, производства новых материалов и утилизации твердых бытовых отходов. CNEPG занимается пилотными проектами в сфере защиты окружающей среды.

САМСЕ входит в состав национальной машиностроительной корпорации SINOMACH (крупнейшее объединение предприятий машиностроения Китая), является специализированным поставщиком международных инжиниринговых услуг. Реализует проекты в разных областях, включая нефтехимическую и горнодобывающую промышленности, электроэнергетику, машиностроение, водное хозяйство, транспортное строительство.

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