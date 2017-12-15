В Подмосковье открылась новая детская школа искусств

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Новая детская школа искусств введена в эксплуатацию в городском округе Шаховская, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

"С открытием нового здания число обучающихся будет увеличено более чем в два раза, до 600 человек, а количество учебных аудиторий — в три раза, до 31 аудитории. Большим плюсом является то, что стало возможным осуществление занятий с маломобильными группами населения", — сказал на открытии школы зампред правительства Московской области, министр строительного комплекса Подмосковья Максим Фомин.

Новое здание возведено в рамках госпрограммы "Культура Подмосковья", в нем созданы все условия для комфортного пребывания обучающихся от 5 до 18 лет. "Концертный зал оформлен по дизайнерскому проекту, предусматривающему его высокие акустические свойства: стены зала отделаны акустическими панелями и гипсовыми 3D панелями, устройство многоуровневого потолка обеспечивает высокое качество звука в зале", — говорится в сообщении министерства.

По данным министерства культуры Московской области, в настоящее время на территории региона работают 210 муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры, осуществляющих образовательную деятельность по различным специальностям в области искусства. Среди них 122 детские школы искусств, 61 детская музыкальная школа, 18 детских художественных школ, четыре хореографические и пять хоровых школ.