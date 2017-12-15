Подмосковных школьников могут научить раздельному сбору мусора

На каждом контейнере размещены изображения предполагаемого содержимого, чтобы исключить путаницу. Мусор могут выбрасывать дети.

На каждом контейнере размещены изображения предполагаемого содержимого, чтобы исключить путаницу. Мусор могут выбрасывать дети.

МОСКВА, 14 дек — РИА Недвижимость. Классные часы по раздельному сбору мусора планируется ввести в школах Подмосковья, сообщила министр образования Московской области Марина Захарова на пресс-конференции МИА "Россия сегодня".

"Уроки по раздельному сбору мусора в форме классных часов могут быть введены в подмосковных школах", — сказала Захарова.

Она отметила, что на постоянной основе такие уроки не будут вноситься в расписание средних учебных заведениях региона. "Однако такие уроки могут проводиться в профильных учебных заведениях. Например, в экологических лицеях", — считает руководитель подмосковного Минобраза.

По ее мнению, обучать раздельному сбору мусора нужно с дошкольного возраста. Уроки раздельного сбора мусора в детских садах Подмосковья должны проводиться исключительно в игровой форме.