Эксперт оценил уровень контртеррористической готовности в России

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Россия находится в состоянии постоянной контртеррористической готовности, что облегчает поимку террористов, но не сводит на нет угрозу со стороны "боевиков-одиночек", считает член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор (ФСБ) запаса, экс-глава Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ Александр Михайлов.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности предотвратила в Санкт-Петербурге деятельность сторонников "Исламского государства"*, планировавших осуществить теракт 16 декабря. В результате проведенной в Санкт-Петербурге спецоперации 13-14 декабря задержаны семь членов ячейки, у которых изъято значительное количество взрывчатых веществ, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы.

"У нас (в России – ред.) изменилась оперативная обстановка, миграционная обстановка, изменилась бдительность граждан. Это очевидный факт. Мы живем в мире постоянной контртеррористической готовности. Это облегчает поимку террористов", — сказал Михайлов.

Он отметил, что заявления о задержаниях и разоблачениях сторонников ИГ* стоит воспринимать как позитивное явление, но при этом "не стоит расслабляться". "Мы знаем, что значительная часть терактов осуществляется без применения традиционных средств совершения преступлений – без взрывчатки, огнестрельного оружия", — пояснил Михайлов.

"Значительная угроза исходит от так называемых одиночек, которые не согласовывают свои действия с какими-либо организациями. Одиночки применяют при совершении терактов транспорт, бытовые подручные средства", — сказал эксперт.

Он также отметил, что участившиеся в последнее время задержания членов ИГ* связаны с поимкой большого количества представителей террористических группировок, через которых сотрудникам ФСБ удается выйти на других террористов и предотвращать теракты.

*Запрещенная в России террористическая организация