Эксперт оценил уровень контртеррористической готовности в России

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Россия находится в состоянии постоянной контртеррористической готовности, что облегчает поимку террористов, но не сводит на нет угрозу со стороны "боевиков-одиночек", считает член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор (ФСБ) запаса, экс-глава Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ Александр Михайлов.
"У нас (в России – ред.) изменилась оперативная обстановка, миграционная обстановка, изменилась бдительность граждан. Это очевидный факт. Мы живем в мире постоянной контртеррористической готовности. Это облегчает поимку террористов", — сказал Михайлов.
Он отметил, что заявления о задержаниях и разоблачениях сторонников ИГ* стоит воспринимать как позитивное явление, но при этом "не стоит расслабляться". "Мы знаем, что значительная часть терактов осуществляется без применения традиционных средств совершения преступлений – без взрывчатки, огнестрельного оружия", — пояснил Михайлов.
Он также отметил, что участившиеся в последнее время задержания членов ИГ* связаны с поимкой большого количества представителей террористических группировок, через которых сотрудникам ФСБ удается выйти на других террористов и предотвращать теракты.
*Запрещенная в России террористическая организация