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Общество

Эксперт: новые купюры могут стать популярным подарком на зимние праздники

16:3615.12.2017
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНовые банкноты Банка России номиналом 200 и 2000 рублей во время презентации в МосквеНовые банкноты Банка России номиналом 200 и 2000 рублей во время презентации в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Номиналы банкнот достоинством в 200 и 2000 рублей, поступившие в обращение на территории Приморского края и полуострова Крым, появятся в массовом обороте лишь к концу первого квартала 2018 года. Об этом в преддверии "большой премьеры" новых купюр корреспонденту РИА Новости заявил доцент кафедры "Финансовые рынки" РЭУ имени Г. В. Плеханова Максим Марков. 

При этом он добавил, что еще в 2017 году новые банкноты могут стать "одним из самых популярных, в силу их креативности, новогодних подарков". 

Комментируя распространенные ранее сообщения о том, что массовый выпуск новых купюр ожидается в декабре 2017 года, собеседник агентства предположил, что в большинстве регионов этот вопрос будет решен лишь "в течение полутора-двух месяцев сразу после новогодних праздников". Именно столько времени, по его словам, потребуется на перенастройку банкоматов и кассовых аппаратов под новые билеты Банка России. 

Образец банкноты номиналом 2000 рублей на презентация новых банкнот Банка России
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Эксперт: введение новых банкнот позволит россиянам лучше узнать свою страну
Не секрет, что адаптация оборудования происходит под специальные защитные машиночитаемые знаки. "Поскольку Гознак и Центробанк не могли их сообщить заранее, то вопросов к ним нет. Далее все задачи будут решаться в режиме step by step", – отметил он. 

С другой стороны, называя декабрь, Центробанк скорее всего имел в виду сроки перехода на расчеты в магазинах – "вручную", сделал предположение спикер. 

"Но расчеты с использованием технических средств это отдельная история. Перевод их на новые банкноты требует времени. Поэтому сдвиг происходит", – добавил он, напомнив, что номиналы 200 и 2000 рублей введены официально в оборот и являются законным платежным средством на территории Российской Федерации. 

Основным оператором на рынке денежного обращения является Сбербанк с его крупнейшей сетью филиалов и банкоматов. "Думаю, вопросы с установкой нового программного обеспечения Сбербанк решит достаточно оперативно. Вслед за ним и остальные операторы наладят банкоматы на прием и выдачу новых купюр", – сказал эксперт.  

Он уточнил, что такие крупные розничные банки, как "Альфа банк", "Связной", "Русский стандарт", "Восточный экспресс" и другие,  ориентированные на работу с физлицами и имеющие большие зарплатные проекты, выпускают большое количество карт. Поэтому они безусловно "заинтересованы в том, чтобы клиенты могли получать полный сервис, в том числе, и с использованием новых банкнот".  

Однако учитывая, что настройка банковского оборудования на прием новой наличности требует инвестиций в программное и техническое обеспечение, он допустил, что "небольшие банки временно организуют обмен новых купюр на старые через привычные кассы". Это позволит клиентам полноценно пользоваться банкоматами, а банкам слегка оттянуть сроки их технической модернизации. 

Недавние громкие случаи во Владивостоке и Хабаровске, когда терминалы возвращали пользователям "незнакомую купюру с Севастополем", тем не менее, не стали сенсацией. По словам эксперта, "настройка банкоматов под новые дензнаки не могла начаться с опережением – еще до их выпуска". 

Он также исключил, что оригинальный дизайн и двоично-десятичное происхождение новых банкнот могут вызвать психологическое отторжение у населения. Скорее уж наоборот. По его мнению, "получая их, граждане вряд ли будут спешить с ними расстаться". 

Мы это наблюдали с памятными сторублевыми олимпийскими банкнотами и купюрами, связанными с присоединением Крыма. В массовый оборот они не пошли, остались на руках у населения как память. 

"Первоначально, думаю, граждане будут оставлять себе и эти произведения печатного искусства. Возможно, в преддверии Нового года банкноты достоинством в 200 и 2000 рублей выступят в качестве популярного новогоднего подарка", – прокомментировал он. Именно это случилось с олимпийскими "сотенками" накануне старта Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, заключил эксперт.  


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