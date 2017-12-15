Росстат заявил о снижении задолженности по зарплатам в ноябре 2017 года

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Суммарная задолженность по зарплате в РФ за ноябрь снизилась на 382 миллиона рублей, или на 10,9%, и на 1 декабря составила 3,123 миллиарда рублей, сообщил в пятницу Росстат.

В октябре, как ранее сообщало ведомство, задолженность по зарплате в РФ выросла на 3,5% — до 3,505 миллиарда рублей на 1 ноября.

Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 декабря составила 3,099 миллиарда рублей, или 99,2% общей суммы просроченной задолженности. По сравнению с 1 ноября она снизилась на 390 миллионов рублей, или на 11,2%.

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 24 миллиона рублей и увеличилась по сравнению с 1 ноября на 8 миллионов рублей, или на 46,9%. В том числе задолженность из федерального бюджета составила 7 миллионов рублей и увеличилась по сравнению с 1 ноября на 3 миллиона рублей, или на 59,5%. Задолженность из бюджетов субъектов РФ составила 10 миллионов рублей (снижение на 1 миллион рублей, или на 4,1%), местных бюджетов – 7 миллионов рублей (увеличение на 6 миллионов рублей, или в 5,2 раза).