Победителям олимпиад подмосковные власти будут выплачивать 500 тысяч рублей

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Выплаты подмосковным школьникам-победителям международных олимпиад будут увеличены в 2018 году, сообщила министр образования Московской области Марина Захарова на пресс-конференции, проходившей в Международном мультимейдийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

"Для поддержки талантливой молодежи Подмосковья губернатором Московской области Андреем Воробьев принято решение в 2018 году выплачивать школьникам-победителям международных олимпиад по 500 тысяч рублей", — сказала Захарова.

Она добавила, что серебряные и бронзовые медалисты также будут отмечены — они получат 300 и 200 тысяч рублей соответственно. В 2017 году единовременное выплаты победителям международных олимпиад составляли 200 тысяч призерам и 100 тысяч финалистам.

Захарова отметила, что для мотивации и поддержки одарённых детей в Подмосковье начисляются 2 тысячи именных стипендий в 27 тысяч рублей, 300 именных стипендий по 50 тысяч детям-инвалидам. Талантливые дети зачисляются в профильные вузы без вступительных экзаменов.