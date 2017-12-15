Жители обрушившегося дома в Ижевске пожаловались Путину

Сотрудник МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. Архивное фото

Сотрудник МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске. Архивное фото

УФА, 15 дек — РИА Новости. Жители дома, обрушившегося при взрыве бытового газа в Ижевске, не верят техническому заключению о хорошем состоянии здания и не желают возвращаться в свои квартиры из-за аварийного состояния помещений, говорится в открытом письме жильцов, адресованном главе государства Владимиру Путину.

Обрушение части жилого дома в столице Удмуртии с первого по девятый этаж произошло 9 ноября, были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. По просьбе главы региона, специалисты Минстроя РФ проводят дополнительное обследование дома. Власти сообщали, что жители первых трех подъездов вернутся в свои квартиры до 27 декабря, вопрос по возвращению жильцов остальных подъездов решится после укрепления каркаса дома.

"Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаются к вам жители разрушенного взрывом № 261 по улице Удмуртской города Ижевск. Просим вашей помощи в решении вопроса о переселении наших семей из дома, ставшего аварийным после взрыва его пятой секции. По результатам обследования строительных конструкций дома глава региона Александр Бречалов официально объявил о возможности заселения подъездов", — говорится в письме, размещенном на сайте Change.org.

Жильцы дома сообщают, что самостоятельно осмотрели дом и обнаружили явные последствия взрыва: трещины между бетонными плитами, повреждения швов и оконных конструкций, выпадение закрепленных на стенах конструкций в квартирах не только ближайших к взрыву подъездов, но и удаленных. При этом отмечают, что представители проверяющих организаций при совместном осмотре не обращали внимание на заявления жителей о данных повреждениях.

"Жители, вынужденные вернуться в аварийный дом, стали заложниками ситуации. Квартиры невозможно продать за прежнюю стоимость, риелторы предлагают крайне низкую цену, к примеру, за трехкомнатную квартиру площадью 55 квадратных метров предлагается около 500 тысяч рублей, тогда как до взрыва стоимость была в среднем 2,5 миллиона рублей. Таким образом, произошло снижение стоимости в 5 раз. Люди стали "узниками" данного дома, не имея другого жилья и возможности получить взамен равноценное жилье с правом выбора района проживания", — пожаловались жильцы.

В письме, которое на данный момент подписало более 1,7 тысячи человек, они также просят главу государства "дать указание повторно разобраться в сложившейся ситуации с незаконным заселением жителей в аварийный дом, принять справедливое по отношению к жителям решение".

Комментарием главы республики Удмуртия РИА Новости пока не располагает.