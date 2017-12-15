Жители обрушившегося дома в Ижевске пожаловались Путину

УФА, 15 дек — РИА Новости. Жители дома, обрушившегося при взрыве бытового газа в Ижевске, не верят техническому заключению о хорошем состоянии здания и не желают возвращаться в свои квартиры из-за аварийного состояния помещений, говорится в открытом письме жильцов, адресованном главе государства Владимиру Путину.
Обрушение части жилого дома в столице Удмуртии с первого по девятый этаж произошло 9 ноября, были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. По просьбе главы региона, специалисты Минстроя РФ проводят дополнительное обследование дома. Власти сообщали, что жители первых трех подъездов вернутся в свои квартиры до 27 декабря, вопрос по возвращению жильцов остальных подъездов решится после укрепления каркаса дома.
"Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаются к вам жители разрушенного взрывом № 261 по улице Удмуртской города Ижевск. Просим вашей помощи в решении вопроса о переселении наших семей из дома, ставшего аварийным после взрыва его пятой секции. По результатам обследования строительных конструкций дома глава региона Александр Бречалов официально объявил о возможности заселения подъездов", — говорится в письме, размещенном на сайте Change.org.
Жильцы дома сообщают, что самостоятельно осмотрели дом и обнаружили явные последствия взрыва: трещины между бетонными плитами, повреждения швов и оконных конструкций, выпадение закрепленных на стенах конструкций в квартирах не только ближайших к взрыву подъездов, но и удаленных. При этом отмечают, что представители проверяющих организаций при совместном осмотре не обращали внимание на заявления жителей о данных повреждениях.
В письме, которое на данный момент подписало более 1,7 тысячи человек, они также просят главу государства "дать указание повторно разобраться в сложившейся ситуации с незаконным заселением жителей в аварийный дом, принять справедливое по отношению к жителям решение".
Комментарием главы республики Удмуртия РИА Новости пока не располагает.