Онкобольной из Апатитов стало лучше, она хочет лично поблагодарить Путина

МУРМАНСК, 15 дек – РИА Новости. Состояние больной раком Дарьи Стариковой из города Апатиты, которая обратилась в ходе прямой линии к президенту Владимиру Путину и пожаловалась на проблемы в медицине, значительно улучшилась, на Новый год она хочет приехать домой, а еще надеется лично поблагодарить главу государства за помощь, сообщила журналистам на пресс-конференции губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

"По последней информации из института имени Герцена, Даше проведена необходимая терапия. Ей была проведена операция, она восстанавливается. Ее состояние значительно улучшилось", — сказала Ковтун.

Глава региона также сообщила, что накануне пресс-конференции общалась с Дарьей по телефону, чтобы узнать о ее настроении и состоянии здоровья. "Порадовал звонкий голос, она чувствует себя гораздо лучше, собирается на новогодние праздники приехать домой… У нее есть просьба — она хочет лично поблагодарить Владимира Владимировича Путина – позвонить и сказать спасибо", — рассказала глава региона.

Ковтун сообщила, что уже связалась с администрацией президента и рассказала о желании Даши, "Теперь ждем ее дома. Возможно, лечение продлится после новогодних каникул. У нее сильный характер, она мужественная девушка, и мне нравится ее нацеленность на выздоровление", — добавила Ковтун.

Дарья Старикова из Апатитов, у которой диагностировали рак четвертой стадии, обратилась к президенту в ходе прямой линии 15 июня. По ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", из-за этого время в лечении было упущено. Сразу после прямой линии Дарья оказалась в реанимации районной больницы, откуда 23 июня была переведена в областную больницу в Мурманске. Самолетом МЧС девушку доставили на лечение в Москву. Сейчас она находится в НИИ имени Герцена.