МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Число детей, ожидающих усыновления, за последние пять лет сократилось в России более чем в два раза, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, важно и то, что меняется отношение всего общества к этой проблеме.

"За последние 5 лет численность детей, которые должны быть переданы на воспитание в семью, которые находятся на учете в федеральном банке так называемом, сократилось более чем в два раза, что само по себе, конечно, хороший результат", — сказал Медведев на встрече с членами Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.