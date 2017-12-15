МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Главную новогоднюю елку России, которая украсит Соборную площадь Кремля, нарядят 21 декабря, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова.
Главную новогоднюю ель страны срубили в пятницу в Подмосковье. В этом году была выбрана елка высотой 27 метров, диаметр ее ствола составляет 60 сантиметров, размах нижних ветвей — 10 метров. Возраст дерева составляет 90 лет.
"Новогоднюю елку облачат в наряд 21 декабря", — сказала Крылова.
"В воскресенье перевозим, начинаем устанавливать, в понедельник-вторник украсим", — отметил Советников.
В прошлом году елку украсили игрушками в виде космонавтов, дирижаблей, подарков, фигурки сов, белочек и зайчиков.
Ранее в управлении делами президента рассказали РИА Новости, что в воскресенье 17 декабря елка будет доставлена в Москву. На Общероссийскую новогоднюю елку, которая пройдет 26 декабря, приглашены около пяти тысяч детей со всей страны.