Подготовка к церемонии рубки и транспортировки главной новогодней ели России на территории Подольского лесничества в Московской области. 15 декабря 2017

Подготовка к церемонии рубки и транспортировки главной новогодней ели России на территории Подольского лесничества в Московской области. 15 декабря 2017

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Главную новогоднюю елку России, которая украсит Соборную площадь Кремля, нарядят 21 декабря, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова.

Главную новогоднюю ель страны срубили в пятницу в Подмосковье. В этом году была выбрана елка высотой 27 метров, диаметр ее ствола составляет 60 сантиметров, размах нижних ветвей — 10 метров. Возраст дерева составляет 90 лет.

"Новогоднюю елку облачат в наряд 21 декабря", — сказала Крылова.

Председатель Лесного комитета Московской области Иван Советников рассказал журналистам, что ель привезут в Москву в воскресенье, чтобы не создавать проблем транспорту и избежать пробки на дорогах.

"В воскресенье перевозим, начинаем устанавливать, в понедельник-вторник украсим", — отметил Советников.

В прошлом году елку украсили игрушками в виде космонавтов, дирижаблей, подарков, фигурки сов, белочек и зайчиков.

Ранее в управлении делами президента рассказали РИА Новости, что в воскресенье 17 декабря елка будет доставлена в Москву. На Общероссийскую новогоднюю елку, которая пройдет 26 декабря, приглашены около пяти тысяч детей со всей страны.