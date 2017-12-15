Дед Мороз заявил, что не конкурирует с Санта-Клаусом

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Российский Дед Мороз заявил, что между главными волшебниками России и США нет конкуренции.

"С Сантой мы не конкурируем. Мы очень дружим и часто встречаемся на съездах зимних волшебников в Копенгагене, Швеции, Норвегии. Пока планов посетить Соединенные Штаты у меня нет. Был в Канаде, это рядышком, часто бываю в Германии", — сказал Дед Мороз на пресс-конференции в пятницу.

Волшебник добавил, что они с Санта-Клаусом могут соревноваться только в том, "сколько добра сделают".