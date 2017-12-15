Совфед запросит информацию о причинах неприятного запаха в Москве

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Профильный комитет Совфеда по природопользованию запросит в МЧС информацию о причинах неприятного запаха в Москве, на который жалуются жители города. Такое решение сенаторы приняли на пленарном заседании в пятницу.

Тему экологической ситуации в столице подняла сенатор Людмила Нарусова. "Жители Москвы жалуются на неприятный запах. Для снятия их опасений давайте запросим информацию в МЧС и Минприроды о причинах этой повторяющейся ситуации", — сказала она.

Ее предложение поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, она предложила поручить профильному комитету по АПК и природопользованию обратиться в МЧС и призвала сенаторов от Москвы подключаться к этому вопросу.

Жители Москвы, Химок, Лобни, Мытищ и Балашихи начали жаловаться на неприятный запах в столице на минувшей неделе. Роспотребнадзор провел исследования, отобрав пробы воздуха в девяти столичных административных округах. В ведомстве сообщили, что "причиной неприятных запахов могли явиться меркаптаны и их производные". Как уточнялось, основными источниками меркаптанов могут быть объекты нефтеперерабатывающей и газовой промышленности и энергетики, использующие либо хранящие эти вещества в качестве одорантов.