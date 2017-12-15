Заказчик проекта рассказал о степени готовности автоподходов к мосту в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Автоподходы к строящемуся мосту через Керченский пролив готовы на 70%, сообщает пресс-служба заказчика проекта — ФКУ Упрдор "Тамань".

"Строительство автоподходов на Таманском полуострове выполнено более чем на 70%, в том числе нижний слой дорожной одежды на 40-километровом участке готов на 80%, верхний – почти на 70%. На Керченском полуострове, где строится дорога, которая соединит мост и трассу "Таврида", дорожная одежда выполнена на 70%", — говорится в сообщении.

Строительство будущих участков трассы А-290, по информации заказчика проекта, по обоим берегам Керченского пролива идет в соответствии с контрактными графиками.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.