ВС поддержал проект по усилению мер защиты детей от сексуального насилия

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Верховный суд РФ поддержал комплексный законопроект, направленный на усиление мер защиты детей от сексуального насилия, в том числе педофилии, разработанный вице-спикером ГД Ириной Яровой, сообщает пресс-служба депутата.

Ранее Яровая предлагала отменить сроки давности по преступлениям сексуального характера в отношении детей для того, чтобы была обеспечена неотвратимость наказания для преступников. Кроме того, депутат предложила отнести к особо тяжким преступления, связанные с развратными действиями в отношении несовершеннолетних лицом с использованием своего служебного положения.

"Верховный суд РФ поддержал комплексный законопроект, направленный на усиление мер защиты детей от сексуального насилия, в том числе педофилии, разработанный заместителем председателя Госдумы Ириной Яровой в рамках деятельности соответствующей рабочей группы. Об этом говорится в официальном отзыве Верховного суда", — говорится в сообщении.

По словам Яровой, насильственные преступления против половой неприкосновенности детей "разрушают их будущее, имеют особую общественную опасность, сопряжены как с физическими страданиями и вредом здоровью, так и серьезными, порой, необратимыми психологическими травмами".