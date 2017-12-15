МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Большая часть экономически активного населения в возрасте 20-59 лет, имеющих водительское удостоверение, из 10 крупных городов России (70%) допускают возможность подработки, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Самыми рекомендуемыми для подработки профессиями, по мнению опрошенных, являются водитель такси (42%), курьер (29%), официант (18%). При этом большинство опрошенных заявили, что при работе таксистом лучше подключиться к онлайн-сервисам и получать заказы через приложения (73%).
Наиболее надежными компаниями для подработки респонденты считают "Яндекс.Такси" (42%) — для водителей такси, "Макдональдс" (31%) — для подработки в сфере ресторанов быстрого обслуживания и "Пятерочку" (20%) для работы продавцом в супермаркете, следует из опроса.