МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Большая часть экономически активного населения в возрасте 20-59 лет, имеющих водительское удостоверение, из 10 крупных городов России (70%) допускают возможность подработки, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным опроса, главными критериями при выборе сферы дополнительной занятости для опрошенных являются высокая оплата труда (52%) и гибкий график работы (51%). Наиболее популярными сферами для подработки респонденты считают отрасли транспорта, логистики, грузоперевозки (28%), персональных услуг (18%) и оптовую или розничную торговлю, менеджмент (13%).

Самыми рекомендуемыми для подработки профессиями, по мнению опрошенных, являются водитель такси (42%), курьер (29%), официант (18%). При этом большинство опрошенных заявили, что при работе таксистом лучше подключиться к онлайн-сервисам и получать заказы через приложения (73%).

Наиболее надежными компаниями для подработки респонденты считают "Яндекс.Такси" (42%) — для водителей такси, "Макдональдс" (31%) — для подработки в сфере ресторанов быстрого обслуживания и "Пятерочку" (20%) для работы продавцом в супермаркете, следует из опроса.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 8 по 12 декабря 2017 года среди 800 респондентов, имеющих водительское удостоверение, из 10 крупных городов (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи) в возрасте от 20 до 59 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Ошибка для данного типа выборки не рассчитывается.