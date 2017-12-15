МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Госдума РФ планирует принять закон, ужесточающий наказание за телефонный терроризм, до конца года, заявил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
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Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за телефонный терроризм, максимальная санкция, предусмотренная документом, — до 10 лет лишения свободы. Автором проекта закона выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников и председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев.
"Мы сегодня во втором чтении принимаем важный, на мой взгляд, законопроект, связанный с ложной информацией по поводу терроризма…. Я надеюсь, что мы до конца года этот закон примем", — заявил Крашенинников.