Минобрнауки не поддержало идею ЛДПР о 12-летнем обучении школьников

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Минобрнауки не поддержало идею ЛДПР о 12-летнем обучении в школе с более продолжительными летними каникулами, так как нынешние сроки обучения позволяют равномерно распределить нагрузку и освоить в полном объеме образовательную программу, сообщила пресс-служба министерства образования и науки.

Ранее в СМИ сообщалось, что депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил ввести в российских школах 12 класс, а также продлить летние школьные каникулы на месяц.

В Минобрнауки пояснили, что в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами сроки обучения в российских школах составляют: 4 года на уровне начального общего образования, 5 лет на уровне основного общего образования и 2 года на уровне среднего общего образования, с возможным продлением сроков на каждом уровне для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

"Указанные сроки позволяют равномерно распределить нагрузку и освоить в полном объеме образовательную программу", — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в советской школе срок обучения составлял 10 лет, за исключением вечерних и коррекционных школ.

"Продление же сроков летних каникул приведет к сдвигу традиционного праздника 1 сентября, приуроченного к началу учебного года. Напомним, что данный вопрос ранее уже обсуждался и подобные предложения не нашли поддержки ни у родительского, ни у педагогического сообщества", — добавили в Минобрнауки.