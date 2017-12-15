В ЯНАО заявили об обеспеченности учебниками для изучения родного языка

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 дек — РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа разделяют постулат о равных стартовых условиях для детей в РФ, озвученный президентом Владимиром Путиным, при этом для изучения родных языков коренных народов Севера в регионе есть все необходимое, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина со ссылкой на главу ЯНАО.

Президент России на ежегодной пресс-конференции в четверг заявил, что в России нет никакой остроты в сфере национального вопроса, а вопрос, связанный с языком, направлен только на одно – создать всем детям, где бы они ни проживали на территории РФ, равные стартовые условия для будущей жизни. По его словам, преподавание в ведущих вузах страны идет на русском языке, поэтому, если уделять больше внимания национальному языку, то можно отставать в русском. При этом глава государства отметил, что нужно обеспечить людям и возможность изучения национального языка.

"Обеспечить всем детям в РФ равные стартовые условия, сказал накануне на пресс-конференции президент России Владимир Путин, и на Ямале мы этот постулат разделяем полностью. Ямал – регион многонациональный, и мы самое серьезное внимание уделяем сохранению и развитию культуры коренных малочисленных народов Севера. В том числе, конечно, и изучению языков коренных северян. Дети-северяне могут изучать свой родной язык, для этого есть все необходимое, в том числе в округе готовятся учителя – знатоки родного языка", — привели в пресс-службе слова главы региона Дмитрия Кобылкина.

В пресс-службе отметили, что в прошлом учебном году изучение родного языка на добровольной основе как предмета в школах Ямала организовано для 5 тысяч детей, более 84% из них изучают ненецкий язык. Собеседник агентства также уточнил, что в 2018 году власти автономного округа планируют заметное увеличение финансирования, направленного на решение задач, связанных с обеспечением устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, примерно до 278 миллионов рублей, что на 43% выше расходов текущего года.