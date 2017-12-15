НОВОСИБИРСК, 15 дек – РИА Новости. Археологический памятник XVII века – первое русское поселение на территории Новосибирска село Большое Кривощеково — попал в зону строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске, сообщает Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН.
По словам ученого, площадь сохранившегося участка села составила почти 5 тысяч квадратных метров. В частности, сохранился перекрытый почвой фрагмент центральной базарной площади с множеством археологических предметов, таких как керамика и монеты того времени.
Как отмечает институт, руководство научного учреждения обсудило перспективы сохранения памятника с представителями регионального управления по госохране объектов культурного наследия. Участники совещания договорились о проведении полноценных детальных раскопок села Большое Кривощеково. Возможно, по итогам будет создан мемориальный комплекс, чтобы эта достопримечательность появилась на карте туристических городских маршрутов.
Четвертый мост через Обь соединит Южную площадь на правом берегу с площадью Труда на левом в Новосибирске. Проект предполагает строительство транспортных развязок на обоих берегах реки для его подключения к дорожной сети города. Согласно проекту, длина шестиполосного моста составит 1,5 километра. Общая стоимость проекта в ценах нынешнего года составляет 40,9 миллиарда рублей, где 26,3 миллиарда — капитальный грант из федерального бюджета, 3,9 миллиарда — средства бюджета Новосибирской области, 10,7 миллиарда — средства концессионера. Предполагается, что проезд по мосту будет платным.