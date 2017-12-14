В магаданском онкодиспансере открылся новый радиологический корпус

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Новый радиологический корпус открыт в Магаданском областном онкологическом диспансере, сообщил РИА Новости губернатор Магаданской области Владимир Печеный.

Новое здание площадью 5,1 тысячи квадратных метров рассчитано на 20 коек. Здесь разместились отделения радиотерапии и радионуклидной диагностики. Общая стоимость проекта составила 1,5 миллиарда рублей, из них 110 миллионов рублей были выделены из областного бюджета.

"Всего неделю назад мы ввели в эксплуатацию новый радиологический корпус. Для нас это очень важный объект, потому что, безусловно, онкологические заболевания – это одна из серьезных проблем. Теперь наши люди могут получать лечение уже в Магадане, не выезжая за пределы региона", — сказал губернатор.

По словам главы региона, корпус оснащен самым современным технологическим оборудованием для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Он добавил, что полная реконструкция здания онкологического диспансера будет завершена в следующем году.