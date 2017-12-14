ФОК стоимостью 158 млн рублей достроят в Магаданской области в 2018 году

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в поселке Палатка Магаданской области достроят и сдадут в эксплуатацию в 2018 году, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Печеный.

"Сейчас идет строительство, и в следующем году мы сдадим физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в поселке Палатка. Кроме того, мы начинаем строительство второго бассейна в Магадане, будет построен ФОК в поселке Ола. Наша задача – каждый год сдавать по физкультурно-оздоровительному комплексу", — сказал глава региона.

По его словам, общая стоимость проекта в Палатке составила 158 миллионов рублей.

"За последние годы мы построили более ста плоскостных спортивных сооружений по всему региону в рамках федеральной программы по развитию физической культуры и спорта. Это многофункциональные спортивные площадки по баскетболу, волейболу, площадки для сдачи норм ГТО, футбольные поля и спортивные комплексы", — добавил губернатор.