Иркутская область отчиталась о выполнении поручения Путина

ИРКУТСК, 14 дек – РИА Новости. Правительство Иркутской области направило в министерство строительства РФ отчет о выполнении поручения президента России Владимира Путина об оказании финансовой поддержки в приобретении жилья всем пострадавшим от пожаров весной 2017 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

В апреле и мае 2017 года в Приангарье от пожаров пострадали жители поселка Вершина Аларского района, города Черемхово, населенных пунктов в Заларинском и Зиминском районах. Также почти полностью выгорела деревня Бубновка Киренского района, которую пришлось ликвидировать.

"Иркутская область представила в Минстрой России отчет о выполнении поручения президента РФ Владимира Путина по результатам оказания поддержки из средств федерального бюджета на предоставление жилья гражданам, пострадавшим от пожаров весной 2017 года. Поручения, которые были даны президентом РФ, по организации всех мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, выполнены", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, из средств федерального бюджета 563 жителям поселка Бубновка произведены выплаты на сумму более 418 миллионов рублей. Жилье было приобретено в Иркутске, Ангарске, Усть-Илимске, Братске, а также в Иркутском и Шелеховском районах.

В пострадавших населенных пунктах Аларского, Заларинского, Зиминского районов и Черемхово новое жилье приобрели 44 погорельца. Из федерального бюджета на эти цели затрачено 35 миллионов рублей, пояснили в правительстве.

В сообщении уточняется, что федеральная выплата по данным территориям предоставляется, исходя из размера утраченной жилой площади. Учитывая, что дома, в которых проживали граждане, небольшие, правительство Иркутской области приняло решение о предоставлении выплат согласно социальной норме. Дополнительные расходы в размере пяти миллионов рублей были предусмотрены в областном бюджете.

Общий объем выплат погорельцам из федерального бюджета составил 453 миллиона рублей, дополнили в пресс-службе.

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