Сотрудники российского МИД отбили сову у стаи агрессивных ворон

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Сотрудники департамента информации МИД России сняли с дерева сову, которую атаковали вороны. Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"В визите совы не было бы ничего удивительного, если бы не агрессивное поведение ворон. Они кружили, нападали, поклевывали. Сова, которой все это явно не нравилось, начала заваливаться, припадать на крыло, но почему-то не улетала, как будто ждала, что ей помогут", — отметила Захарова.

По словам дипломата, в "спасательной операции" приняли участие пять сотрудников МИД. Сняв птицу с ветки, они принесли ее в департамент, устроили ей в коробке подобие гнезда и вызвали специалистов из Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Позже Захарова рассказала, что сову забрали в государственный питомник в деревне Андреевка. По ее словам, птицу осмотрит ветеринар, после чего ее откормят и "отправят летать в новую Москву".