Сотрудники российского МИД отбили сову у стаи агрессивных ворон

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Сотрудники департамента информации МИД России сняли с дерева сову, которую атаковали вороны. Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель ведомства Мария Захарова.
По словам дипломата, в "спасательной операции" приняли участие пять сотрудников МИД. Сняв птицу с ветки, они принесли ее в департамент, устроили ей в коробке подобие гнезда и вызвали специалистов из Департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Позже Захарова рассказала, что сову забрали в государственный питомник в деревне Андреевка. По ее словам, птицу осмотрит ветеринар, после чего ее откормят и "отправят летать в новую Москву".