Собянин назвал среднюю зарплату врача в Москве в 2017 году

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Средняя зарплата медицинского работника в Москве выросла на 58 тысяч рублей с 2010 года и достигла на сегодняшний день 114 тысяч рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, выступая перед студентами Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.

"С 2010 года зарплаты врачей у нас выросли фактически в два раза. В четвертом квартале средняя зарплата составляет 114 тысяч рублей", — сказал Собянин в четверг.

Ранее градоначальник заявлял, что к концу 2017 года средняя зарплата московских врачей достигнет 114 тысяч рублей. Тогда как в 2010 году она составляла 56 тысяч.