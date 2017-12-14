Эксперт предложила ввести ротацию руководителей в МВД

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Ротация кадров в правоохранительных органах в случае ее введения по принципу, применяющемуся в армии, хорошо сработает в отношении руководителей, но не рядовых сотрудников, которые должны хорошо знать территорию, на которой работают, считает вице-президент Центра стратегических разработок Мария Шклярук.
На большой ежегодной пресс-конференции в четверг президент Владимир Путин заявил, что, по его мнению, в правоохранительных органах можно ввести постоянную ротацию кадров, которая существует в армии, чтобы решить ряд проблем правоохранительной системы.
"В целом, это довольно распространенная практика (ротации), но это вопрос тоже кого с кем (менять). Если это руководители, то это скорее хорошо, потому что руководители должны уметь выстраивать работу в разных местах. Если рядовые сотрудники, то скорее нет, потому что тот же оперативник должен хорошо знать место, где он работает, он обладает информацией, например, участковый", — сказала Шклярук РИА Новости.
Она пояснила, что в данном случае имела в виду людей, которые занимаются в основном обычными конфликтами, ситуациями, в которые попадают граждане, а ротация, в целом, по ее мнению, имела бы смысл в случаях, например, с экономическими преступлениями.
"Мне кажется, что когда говорят про коррупцию, обычно считают все-таки более высокий уровень, связанный с экономическими преступлениями, с действиями с взаимоотношениями с предпринимателями, на том уровне ротация в определенном плане имела бы смысл", — считает Шклярук.
Она указала, что прозрачность налоговой декларации, контроль за расходами, работа СМИ, которые имеют возможность писать про такие случаи, общественный контроль, также относятся к мерам по борьбе с коррупцией. "Одной из мер, которую вчера обсуждали на круглом столе по уголовной политике в Совете Федерации, — это возможность передачи расследования преступления в отношении должностных лиц в прокуратуру. Это один из таких инструментов, который сейчас в дискуссии обсуждается", — сказала эксперт.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Владимир Путин в четверг проводит тринадцатую по счету большую пресс-конференцию, в которой принимают участие сотни российских и иностранных журналистов.
Первыми в зал, где проходит пресс-конференция, зашли журналисты кремлевского пула.
На пресс-конференцию Путина было аккредитовано рекордное число журналистов: на сайте Кремля опубликован список из 1640 фамилий. В мероприятии участвуют как сотрудники федеральных и региональных российских СМИ, так и корреспонденты иностранных изданий.
Первый же вопрос журналистов касался предстоящий выборов президента. Путин отметил, что предвыборная программа у него уже есть, но на пресс-конференции нет времени, чтобы подробно на ней останавливаться.
Журналистка готовит плакат, который бы мог привлечь внимание президента.
В ходе пресс-конференции Путин заявил, что пойдет на предстоящие выборы как самовыдвиженец.
Корреспонденты из СМИ под названием "За суверенитет России" пришли на пресс-конференцию с иконой Богородицы "Державный Покров".
Журналистка фотографируется перед началом большой пресс-конференции Владимира Путина.
Мероприятие традиционно было организовано в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.
Ксения Собчак, заявившая ранее о намерении баллотироваться на выборах президента, пришла на большую пресс-конференцию Владимира Путина в качестве журналиста.
В формате больших пресс-конференций Владимир Путин встречается с журналистами с 2001 года — с перерывом на время, когда он возглавлял правительство.
Общение Владимира Путина с представителями СМИ традиционно проходит в свободном формате. Глава государства не ограничивает журналистов ни в выборе тем для вопросов, ни во времени, однако просит их учитывать, количество желающих задать свой вопрос.
Прямую трансляцию общения президента с журналистами ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый, радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". А телеканал и сайт "Общественного телевидения России" ведут трансляцию с сурдопереводом.
В среднем, как правило, на ежегодной пресс-конференции вопросы удается задать одному из двадцати присутствующих в зале журналистов.
Семья пенсионеров в Казани смотрит по телевизору трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.