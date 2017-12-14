Эксперт предложила ввести ротацию руководителей в МВД

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Ротация кадров в правоохранительных органах в случае ее введения по принципу, применяющемуся в армии, хорошо сработает в отношении руководителей, но не рядовых сотрудников, которые должны хорошо знать территорию, на которой работают, считает вице-президент Центра стратегических разработок Мария Шклярук.

На большой ежегодной пресс-конференции в четверг президент Владимир Путин заявил, что, по его мнению, в правоохранительных органах можно ввести постоянную ротацию кадров, которая существует в армии, чтобы решить ряд проблем правоохранительной системы.

"В целом, это довольно распространенная практика (ротации), но это вопрос тоже кого с кем (менять). Если это руководители, то это скорее хорошо, потому что руководители должны уметь выстраивать работу в разных местах. Если рядовые сотрудники, то скорее нет, потому что тот же оперативник должен хорошо знать место, где он работает, он обладает информацией, например, участковый", — сказала Шклярук РИА Новости.

Она пояснила, что в данном случае имела в виду людей, которые занимаются в основном обычными конфликтами, ситуациями, в которые попадают граждане, а ротация, в целом, по ее мнению, имела бы смысл в случаях, например, с экономическими преступлениями.

"Мне кажется, что когда говорят про коррупцию, обычно считают все-таки более высокий уровень, связанный с экономическими преступлениями, с действиями с взаимоотношениями с предпринимателями, на том уровне ротация в определенном плане имела бы смысл", — считает Шклярук.

Она указала, что прозрачность налоговой декларации, контроль за расходами, работа СМИ, которые имеют возможность писать про такие случаи, общественный контроль, также относятся к мерам по борьбе с коррупцией. "Одной из мер, которую вчера обсуждали на круглом столе по уголовной политике в Совете Федерации, — это возможность передачи расследования преступления в отношении должностных лиц в прокуратуру. Это один из таких инструментов, который сейчас в дискуссии обсуждается", — сказала эксперт.

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