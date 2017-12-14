Власти Бурятии готовят пакет документов по природоохранной зоне Байкала

КРАСНОЯРСК, 14 дек — РИА Новости. Власти Бурятии подготовили пакет документов, направленный на обеспечение жизнедеятельности на природоохранной территории озера Байкал и при этом не нарушающий экологическую обстановку, сообщил РИА Новости глава республики Алексей Цыденов.
В четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил по поводу расширения охранных зон на Байкале, что бороться за экологию необходимо, но делать это нужно в рамках здравого смысла и не нарушать нормальной жизни людей, проживающих там.
В августе 2017 года Путин по итогам совещания по вопросам экологического развития Байкальской природной территории поручил руководству Бурятии и Иркутской области обеспечить установление границ населенных пунктов и лесных поселков, расположенных в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Ответственными за выполнение поручения были назначены глава Бурятии Алексей Цыденов, губернатор Иркутской области Сергей Левченко и глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
"В рамках поручения президента подготовлен целый комплекс нормативных документов, обеспечивающих как сохранение экологических требований защиты Байкала, так и создающих условия для нормальной жизнедеятельности и социально-экономического развития прилегающих территорий", — сказал Цыденов.
Секретом байкальского феномена чистоты является крошечный рачок-эндемик эпишура. Ежегодно этот "санитар" фильтрует полуметровый поверхностный слой воды, перерабатывая всю погибшую органику, а также обеспечивая воду кислородом.
Замерзание Байкала происходит постепенно. Сначала поверхность воды покрывается тонкой ледовой корочкой, но даже слабое волнение на озере разбивает ее на тонкие льдины, которые впоследствии, увеличиваясь, намерзают на берега.
Ледовые корки намерзают от замерзающих брызг волн и на береговых скалах. Они называются "сокуи" и похожи на свисающие вниз ледяные сосульки-сталактиты. Иногда в сокуях возникают своеобразные ледяные гроты.
В открытой воде озера также идет невидимый поначалу для глаза процесс кристаллизации льда. Вода не может замерзнуть полностью из-за постоянного волнового перемешивания, но в ней образуются крошечные кристаллы льда в форме линз или иголок.
Однако путешественникам важно не забывать про главную опасность Байкала - "становые" трещины и щели во льду, которые могут простираться на десятки километров. Некоторые из них не замерзают всю зиму, покрываясь лишь тонкой коркой молодого льда.
По линии щелей во время сильных ветров образуются ледяные торосы, которые местами могут достигать трехметровой высоты.
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Водоохранная зона озера Байкал расположена на территории Иркутской области и республики Бурятия и распространяется от береговой линии на расстоянии до 80 километров. В ее границах запрещено строительство, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов.
На пресс-конференцию Путина было аккредитовано рекордное число журналистов: на сайте Кремля опубликован список из 1640 фамилий. В мероприятии участвуют как сотрудники федеральных и региональных российских СМИ, так и корреспонденты иностранных изданий.
Первый же вопрос журналистов касался предстоящий выборов президента. Путин отметил, что предвыборная программа у него уже есть, но на пресс-конференции нет времени, чтобы подробно на ней останавливаться.
Общение Владимира Путина с представителями СМИ традиционно проходит в свободном формате. Глава государства не ограничивает журналистов ни в выборе тем для вопросов, ни во времени, однако просит их учитывать, количество желающих задать свой вопрос.
Прямую трансляцию общения президента с журналистами ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый, радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". А телеканал и сайт "Общественного телевидения России" ведут трансляцию с сурдопереводом.
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