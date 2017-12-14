Власти Бурятии готовят пакет документов по природоохранной зоне Байкала

КРАСНОЯРСК, 14 дек — РИА Новости. Власти Бурятии подготовили пакет документов, направленный на обеспечение жизнедеятельности на природоохранной территории озера Байкал и при этом не нарушающий экологическую обстановку, сообщил РИА Новости глава республики Алексей Цыденов.

В четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил по поводу расширения охранных зон на Байкале, что бороться за экологию необходимо, но делать это нужно в рамках здравого смысла и не нарушать нормальной жизни людей, проживающих там.

В августе 2017 года Путин по итогам совещания по вопросам экологического развития Байкальской природной территории поручил руководству Бурятии и Иркутской области обеспечить установление границ населенных пунктов и лесных поселков, расположенных в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Ответственными за выполнение поручения были назначены глава Бурятии Алексей Цыденов, губернатор Иркутской области Сергей Левченко и глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"В рамках поручения президента подготовлен целый комплекс нормативных документов, обеспечивающих как сохранение экологических требований защиты Байкала, так и создающих условия для нормальной жизнедеятельности и социально-экономического развития прилегающих территорий", — сказал Цыденов.

Водоохранная зона озера Байкал расположена на территории Иркутской области и республики Бурятия и распространяется от береговой линии на расстоянии до 80 километров. В ее границах запрещено строительство, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов.

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