В Приморье пообещали сохранить леса, на вырубку которых пожаловались Путину

ВЛАДИВОСТОК, 14 дек — РИА Новости. Природные леса, на вырубку которых пожаловались на пресс-конференции президента России Владимира Путина, сохранят во Владивостоке, но парков и зон отдыха в городе не хватает, сообщил РИА Новости врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

Журналист на пресс-конференции рассказал Путину о вырубке краснокнижных деревьев в лесопарковых зонах и застройке этих участков во Владивостоке. Также он сообщил, что дым от мусоросжигательного завода загрязняет микрорайон для военных Снеговая Падь. Путин сказал, что постарается разобраться в проблеме Снеговой Пади, где однажды побывал. Также президент считает, что в Приморье высок уровень криминализации, но эту проблему можно постепенно решить и навести порядок.

"Над вырубкой деревьев в пригороде должен быть серьезный контроль. Экологии сегодня мы уделяем большое внимание, и пригородные леса – это как раз то, что позволит нам минимизировать вредные воздействия на окружающую среду. Работа по сохранению пригородных лесов проводится и в процессе создания нового генплана городского округа. Документ устанавливает функциональные зоны лесов общей площадью 20 635 гектаров", – рассказал Тарасенко.

По мнению врио губернатора, парков и зон отдыха во Владивостоке сегодня не хватает, а создание "зелёного пояса" вокруг краевого центра позволит сохранить экологию города.

Он отметил, что в проекте изменений правил землепользования и застройки в границах населенных пунктов Владивостокского городского округа установлена территориальная зона лесов (индекс зоны Р4), где запрещено капитальное строительство и предусмотрены серьезные ограничения хозяйственной деятельности.