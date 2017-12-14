В Приморье ставят фильтры на заводе, на дым от которого пожаловались Путину

ВЛАДИВОСТОК, 14 дек – РИА Новости. Два новых фильтра устанавливаются на мусоросжигательном заводе у микрорайона для военных во Владивостоке, на выбросы с которого пожаловался журналист во время пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, сказал РИА Новости представитель пресс-службы городской администрации.

Журналист из Владивостока рассказал на пресс-конференции о вырубке краснокнижных деревьев в лесопарковых зонах и застройке этих участков во Владивостоке. Также он сообщил, что дым от мусоросжигательного завода загрязняет микрорайон для военных Снеговая Падь. Путин сказал, что постарается разобраться в проблеме Снеговой Пади, где однажды побывал. Также президент заявил, что считает, что в Приморье высок уровень криминализации, но эту проблему можно постепенно решить и навести порядок.

"Мусоросжигательный завод – муниципальный, он построен в конце 1970-х годов. И в последние годы его оборудование модернизируется. В этом году за деньги муниципального бюджета установлено два фильтра, современные и высокотехнологичные. Один уже смонтирован, монтаж второго завершится в декабре – январе. Они позволят очищать до 99% выбросов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, краевые управления Росприроднадзора и Роспотребнадзора, а также Примгидромет ведут регулярный мониторинг загрязнения окружающей среды. "И они подтверждают, что качество атмосферного воздуха в пределах нормы. С установкой фильтров мы проблему выбросов решим до конца. Пока закрыть завод не представляется возможным, но в будущем – может быть", — добавил собеседник.

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