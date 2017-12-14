МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе приема в честь Дня героев Отечества отметил, что благородство, бескорыстие и преданность Отечеству никогда не утратят своего значения, о чем свидетельствуют многочисленные подвиги российских героев.

По словам главы государства, любовь к родине, которая присуща россиянам, "помогала преодолевать любые испытания, вдохновляла на ратные подвиги, на преданное служение Отечеству и нашим людям".

"Именно из таких поступков, из нравственного выбора каждого человека складывается тысячелетняя история России. Хочу сказать большое спасибо каждому, кто сейчас находится в этом зале и кого в этом зале нет, но кто причастен к сегодняшнему празднику — все кто достойно, мужественно выполняет свой долг, как и наши великие предки. Вы своим примером показываете, что такие ценности как благородство, бескорыстие, преданность Отечеству никогда не утратят своего значения. И всегда будут служить надежной опорой сильной великой России", — заявил Путин на открытии торжественного приема в честь Дня героев Отечества.

Глава государства пожелал собравшимся здоровья, успехов и предложил первый тост. "За героев Отечества, за нашу великую родину, за Россию!", — сказал Путин.

Затем глава государства спустился в зал к участникам приема и занял место за одним столом с героями Российской Федерации Сергеем Бариновым из Калининградской области, Александром Ватагиным из Санкт-Петербурга, Вячеславом Воробьевым из Белгородской области, Николаем Гавриловым из Московской области, Сергеем Евлановым из Свердловской области, Сергеем Крамаренко и Борисом Соколовым из Москвы, Александром Супонинским из Татарстана и Сергеем Яшкиным из Пермского края.

Прием проходит в Георгиевском зале Кремля, в котором собрались Герои России, Герои Советского Союза, кавалеры Орденов Славы и Святого Георгия.

Путин отметил, что эти награды были учреждены в разные исторические эпохи, но "получали их люди одной несгибаемой закалки, исключительной доблести, отваги и чести".

"День героев Отечества — это еще один символ прочной связи, преемственности традиций мужества и патриотизма", — заявил президент.

В своей речи он вспомнил подвиги ратников древней Руси, воинов 1812 года, Первой мировой войны, героев Великой Отечественной войны и тех, кто воевал в горячих точках в последние годы.