Новгородские власти обещают оправдать доверие Путина при выделении помощи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек — РИА Новости. Власти Новгородской области обещают оправдать доверие президента РФ Владимира Путина при выделении дополнительной помощи и делать все для улучшения качества жизни жителей региона.

Ранее на ежегодной пресс-конференции главы государства журналистка из Новгорода спросила президента, как планирует государство помогать дотационным регионам, к числу которых относится Новгородская область. По словам президента, трем-четырем регионам РФ, в том числе Новгородской области, будет оказана дополнительная помощь, необходимая для их развития.

"Слова президента сегодня подтверждают то, что наш регион находится в поле зрения руководства нашей страны. Будем оправдывать доверие Владимира Путина и делать все, чтобы улучшать качество жизни новгородцев, — сказал губернатор региона Андрей Никитин, слова которого приводит пресс-служба областного правительства.

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