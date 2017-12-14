Симоньян посочувствовала модератору следующей пресс-конференции Путина

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала выступление председателя совета директоров Мурманского рыбокомбината на пресс-конференции президента России Владимира Путина, посочувствовав модератору следующей встречи главы государства с журналистами.

Через три часа после начала большой пресс-конференции микрофон взял мужчина из Мурманска, который сказал, что хочет задать вопрос о развитии рыбохозяйственного комплекса. При этом он признался, что он не журналист, а председатель совета директоров Мурманского рыбокомбината Михаил Зуб и на пресс-конференцию пробрался незаконно.

"Представляю, сколько на следующую прессуху заявится председателей разнообразных советов директоров под видом журналистов. С криком "А че, так можно было???". Не завидую Пескову или кто уж будет рулить следующей прессухой", — написала Симоньян в Telegram-канале.

После того как выяснилось, что вопрос задавал не журналист, а предприниматель, Путин пообещал пригласить его на производственное собрание, чтобы "выслушать и переработчиков, и добытчиков".

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>