В окрестностях Белокурихи открыли природный парк "Предгорье Алтая"

БАРНАУЛ, 14 дек — РИА Новости. Природный парк краевого значения "Предгорье Алтая" общей площадью свыше 40 тысяч гектар создан на территории Смоленского, Алтайского и Солонешенского районов Алтайского края, сообщает правительство региона.

Проект реализован и развивается по инициативе краевых властей в рамках Года экологии и нацелен на сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, мест обитания редких и исчезающих видов животных и растений, прилегающих к туристическому кластеру "Белокуриха-2".

"Особую экологическую ценность природного парка "Предгорье Алтая" представляет природный комплекс пихтовых лесов, содержащий 34 вида-реликта широколиственных лесов, растения-эндемики и 20 редких видов, занесенных в Красную книгу. Из редких видов фауны здесь можно увидеть беркута, степного орла, сапсана, могильника, филина и других", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что территория природного парка богата привлекательными для туристов природными и историческими объектами: Белокурихинский рудник, бывшее поселение рабочих Золотушинского рудника, памятники археологии.

Как сообщает министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края, в зависимости от экологической и рекреационной ценности природных участков территория парка поделена на четыре функциональные зоны: зону особой охраны, рекреационно-туристическую зону, зону традиционного природопользования и зону инфраструктуры и сервиса".

Кроме того, для снижения воздействия на природные комплексы создана охранная (буферная) зона, примыкающая к границам парка. Ее площадь составляет 4869,6 гектара. Природный парк находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.

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