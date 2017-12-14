Путин в конце пресс-конференции дал автографы двум журналистам-колясочникам

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, покидая зал пресс-конференции, не стал отвечать на дополнительные вопросы журналистов, но остановился, чтобы дать автограф передвигающимся на инвалидных колясках ведущему телеканала "Инва Медиа" Игорю Гундерову и корреспонденту якутской газеты "Эхо столицы" Александру Прокопьеву.

Ведущий социального телеканала "Инва Медиа" Игорь Гундеров рассказал, что он также передал главе государства письмо с просьбой о поддержке телеканала.

"Я ведущий программы "Доступная среда" на социальном канале "Инва Медиа", у нас вообще на канале работают люди с инвалидностью… Я ещё передал письмо с просьбой о поддержке телеканала", — сказал Гундеров РИА Новости.

Президент оставил автограф ему на журнале. Сотрудник якутской газеты "Эхо столицы" Александр Прокопьев рассказал, что хотел задать два вопроса, но не хватило времени.

"Здесь, к счастью, он проходил мимо. Вот мы с коллегой, передвигающимся на коляске, Игорем Гундеровым, попросили, перехватили на выходе", — рассказал РИА Новости Прокопьев. Путин оставил ему автограф на белом листе формата А4.

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>

На вопросы других журналистов после пресс-конференции, продлившейся 3 часа 40 минут, Путин отвечать не стал. В ходе самой пресс-конференции российский лидер дал ответы на 73 вопроса от 54 журналистов.