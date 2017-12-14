МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Ротация кадров у российских правоохранительных органов на манер армейской, о которой на пресс-конференции говорил президент РФ Владимир Путин, вряд ли серьезно поможет в борьбе с коррупцией в силовых ведомствах — это скорее "подножка" для коррупционера, считает зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

На большой ежегодной пресс-конференции в четверг Путин заявил, что, по его мнению, в правоохранительных органах можно ввести постоянную ротацию кадров, которая существует в армии, чтобы решить ряд проблем правоохранительной системы.

"Понимаете, с одной стороны, ротация вещь для правоохранителей полезная. Однако, результаты ее, если их применять в борьбе с коррупцией будут незначительны. Ведь фактически правоохранителей будут перемещать в пределах своих же ведомств, а значит, возможности у них останутся те же", — пояснила Меркачева РИА Новости.

По ее словам, сотрудник может подготовить себе и своеобразную "смену" из своих подчиненных, которые просто будут связующим звеном между ним и его "клиентами". Поэтому эффект от ротации и будет слабым.

"Фактически государство сейчас ставит коррупционерам среди правоохранителей "подножку". Им придется придумать более сложные схемы, но сам факт коррупции ротация не устранит, так что, мое мнение, коррупционеров надо просто арестовывать, а не бороться с ними полумерами", — сказала правозащитница.

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>