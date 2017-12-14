Путин отметил значимую роль СМИ в современной жизни России

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в завершение ежегодной пресс-конференции в четверг поздравил журналистов с наступающим Новым годом и Рождеством, отметив значимую роль СМИ в современной жизни России.

После пресс-конференции у президента запланирован прием в Кремле в честь Дня Героев Отечества.

"Не сердитесь, пожалуйста, на меня. Я хочу вас всех поздравить с наступающим Новым годом. Надо действительно завершать. Как бы ни хотелось с вами поговорить, подискутировать, мне очень хочется, но не сердитесь, мы еще постараемся с вами в каких-то форматах увидеться. Я вас всех поздравляю с наступающим Новым годом, желаю всего самого лучшего, благополучия вам, вашим близким, и с Рождеством, кто будет его отмечать", — сказал Путин.

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>